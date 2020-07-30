Бывший вице-премьер Чувашии получила пост в комитете Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Экс-министр финансов Чувашии Светлана Енилина назначена заместителем председателя комитета финансов Санкт-Петербурга. К «должностным обязанностям» она приступила сегодня, 30 июля, сообщается на сайте ведомства.
47-летняя Светлана Енилина в команде экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева работала министром финансов в статусе вице-премьера и рассматривалась как один из возможных кандидатов на высший пост в республике. 31 января 2020 года, через два дня после отставки Игнатьева, врио главы Чувашии Олег Николаев освободил её от занимаемой должности по собственному желанию.
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В апреле-июле Светлана Енилина замещала должность заместителя председателя Комитета финансов Ленинградской области.
Справка ИА REGNUM. Светлана Александровна Енилина родилась 1 января 1973 года. Окончила Чувашский государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева (специальность «Биология»), Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова (специальность «Экономическая теория»). Прошла переподготовку в РАНХиГС и Международной академии оценки и консалтинга.
Начинала карьеру главным бухгалтером индивидуального частного малого предприятия «АНКО» (1990−1997 годы), затем работала оценщиком, главным бухгалтером, финансовым директором общества «Аудит-Консалтинг» (1997−2003 годы).
В июле 2003 года назначена на пост заместитель министра сельского хозяйства Чувашии, в сентябре 2010 года возглавила министерство имущественных и земельных отношений Чувашии. С февраля 2014 года по 31 января 2020 года работала заместителем председателя Кабинета министров Чувашии — министром финансов. С апреля по июль 2020 года замещала должность заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области. С 30 июля 2020 года работает заместителем председателя комитета финансовСанкт-Петербурга.
Действительный государственный советник Чувашии второго класса. Кандидат экономических наук.