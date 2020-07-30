Москва, 30 июля, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России готово изучить предложение об увеличении пособий по безработице. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, максимальные — до средней зарплаты в регионе.

Таким образом, в среднем по стране размер пособия может составлять от 11,7 до 50,7 тыс. рублей в зависимости от региона против 4,5−12,1 тыс. рублей сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в июне в качестве безработных были официально зарегистрированы 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн из них получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июне, по оценке Росстата, составила 74,7 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

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