Иваново, 30 июля, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Реконструированное здание железнодорожного вокзала открывается в Иванове 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Торжественное мероприятие намечено на 10:00, с участием гендиректора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Пресс-служба правительства Ивановской области. Фото Денис Докучаев Реконструированное здание железнодорожного вокзала в Иваново

Здание отреставрировано с сохранением исторического облика, модернизирована существующая инфраструктура. Сделана более высокой первая платформа, уложен новый железнодорожный путь длиной более 300 метров, построена новая низкая платформа с навесами, современной системой освещения, видеонаблюдения и навигации. Обустроен подземный пешеходный переход с пандусами и подъемниками. Фасад здания также отремонтировали, заменили окна, стены и элементы несущих конструкций, дренажную систему, все технические и инженерные коммуникации.

Здание железнодорожного вокзала Иваново построено в 1933 году в стиле конструктивизма по проекту архитектора Владимира Каверинского и является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкция вокзального комплекса «Иваново» началась в 2018 году, при этом о необходимости ремонта говорилось много лет до этого.

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