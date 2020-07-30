Красноярск, 30 июля, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Красноярск стал первым городом в России, в аэропорту которого заработал универсальный дезинфицирующий коридор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, установка предназначена для обеззараживания одежды, обуви, багажа, а также самих пассажиров.

Krskstate.ru. Вадим Кофман Дезинфицирующий коридор в аэропорту Красноярска

Аппарат установлен на входе в аэропорт. Он представляет собой небольшую кабину, с потолка которой распыляется аэрозоль на основе фитоконцентратов, уничтожающий до 99% всех вирусов и бактерий с поверхностей.

«Состав аэрозоля абсолютно безопасен для человека и не оставляет следов на одежде. Его разрешают использовать даже в родильных домах. Обработка одежды и багажа человека проходит за 10−20 секунд. Пропускная способность в час — до 360 человек», — отметили в правительстве.

Кроме того, установка параллельно измеряет температуру тела. Губернатор края Александр Усс заявил, что появление аппарата стало ещё одним шагом в борьбе с пандемией коронавируса и другими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в регионе коронавирус выявлен у 12 859 человек. К настоящему времени вылечились 11 553 человека, скончались 318 пациентов.

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