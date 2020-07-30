Первомайский район, Оренбургская область, 30 июля, 2020, 07:20 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области намерены ужесточить противоэпидемические меры в Первомайском районе, где складывается тревожная ситуация с распространением коронавируса. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Карантин

По словам главы минздрава, уровень заболеваемости в районе остается высоким. Принято решение об ужесточении режима. «К таким мерам мы еще не прибегали», — заявила она.

Вечером 29 июля в район отправилась группа чиновников. В течение недели будет принято решение о мерах для стабилизации эпидобстановки в муниципальном образовании.

«Возможно, запретим прогулки и вообще нахождение на улице в вечернее время. Это довольно крайняя, но необходимая мера», — подчеркнула министр.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в восьми селах региона действует карантин из-за неблагополучной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Из восьми закрытых сел семь находятся в Первомайском районе: сельсоветы Красновский, Фурмановский, Ленинский, Шапошниковский, Рубежинский, Уральский, Малозайкинский.