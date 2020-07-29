Вашингтон, 30 июля, 2020, 01:58 — ИА Регнум. Документ, разрешающий американским компаниям осуществлять до 2050 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ), подписал президент США Дональд Трамп, сообщается на сайте министерства энергетики страны.

Министерство энергетики США

Речь идет о поставках газа в те страны, с которыми у США нет двусторонних соглашений о свободной торговле. По данным ведомства, американские компании в настоящее время экспортируют СПГ в 38 государств мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Дональд Трамп заявил, что намерен подписать документы, упрощающие экспорт американской нефти в Мексику.