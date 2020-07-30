Тегеран, 30 июля, 2020, 11:35 — ИА Регнум. 29 июля заместителю министра здравоохранения Афганистана были доставлены партии медицинской помощи Исламской Республики Иран стоимостью 75 000 евро. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Marc Riboud Афганистан. 1955

Посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян передал министерству здравоохранения Афганистана партию медицинской помощи Ирана. Афганские официальные лица в ответ высоко оценили помощь Ирана в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Медицинский груз включает в себя четыре типа диагностических комплектов, вентиляционные аппараты, термометры, пульсоксиметрические приборы, маски N95 и дезинфицирующие средства весом 1,1 тонны.

Первый самолет иранской помощи перевозил маски для лица, дезинфицирующие средства и перчатки, а также больничные принадлежности, подаренные народом и частным сектором Ирана народу Афганистана 26 мая 2020 года. Ранее Иран также передал афганскому правительству 2000 тест-наборов на выявление вируса.