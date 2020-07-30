Тегеран, 30 июля, 2020, 10:29 — ИА Регнум. 29 июля посол Ирана в Туркменистане Голамаббас Арбаб Халес заявил, что туркмены, как и иранцы, заинтересованы в развитии торговых отношений и продолжают поддерживать деловые связи даже в условиях вспышки коронавирусной инфекции, которая создала ограничения для международной торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Туркменская тюбетейка

Выступая на заседании Консультативного совета по внешнеэкономическим связям иранской провинции Хорасанэ Разави, он отметил, что провинция является пионером торговли в Центральной Азии и имеет большой потенциал для развития в различных секторах, таких как транзит, энергетика, здравоохранение, туризм, академическое и исследовательское сотрудничество, а также культурные обмены.

«В ближайшее время должны состояться переговоры в режиме видеоконференции между официальными лицами и экспертами в области транзита двух сторон, при этом мы стараемся предотвратить прерывание торговых и региональных транзитных связей», — сказал он.

«Вопрос о создании совместной экономической комиссии между Ираном и Туркменистаном также стоит на повестке дня», — подчеркнул Арбаб Халес, отметив, что среди мер, реализуемых обеими сторонами, первостепенным является создание совместных предприятий, проведение выставок, развитие трансграничной торговли и таможенного сотрудничества.