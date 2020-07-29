Вашингтон, 30 июля, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Документы, которые должны упростить процедуру экспорта американской нефти в Мексику решил подписать президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил 29 июля в ходе выступления в штате Техас.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

По словам главы государства, данные разрешения улучшат развитие трубопроводной и железнодорожной инфраструктуры страны. Документы, которые были подписаны Трампом, еще не опубликованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Дональд Трамп и мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписали декларацию о дружбе и сотрудничестве между США и Мексикой.