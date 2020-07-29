Ереван, 30 июля, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Остановить продажу оружия Азербайджану призвал Израиль министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью Jerusalem Post.

МИД Армении Зограб Мнацаканян

«Израиль должен остановить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном», — сказал он.

По словам Мнацаканяна, продажа оружия Баку представляет «смертельную опасность» поскольку оно применяет против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Министр добавил, что вопрос о поставках оружия будет подниматься Ереваном как в двухсторонних переговорах с другими странами, так и на международных площадках.

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