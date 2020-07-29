Ла-Пас, 30 июля, 2020, 00:29 — ИА Регнум. Заявление в прокуратуру против бывшего президента Боливии Эво Моралеса за организацию крупного митинга на фоне ситуации с распространением нового коронавируса подало временное боливийское правительство, заявил министр при президенте республики Йерко Нуньес, 29 июля сообщает издание Pagina Siete.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Речь идет о демонстрациях, которые прошли в нескольких городах страны 28 июля. Протестующие выступили против переноса даты президентских выборов. Кроме Моралеса, иск был подан против руководителя крупнейшего профсоюза страны «Боливийского рабочего центра» Хуана Карлоса Уарачи.

По мнению властей Боливии, указанные лица виновны не только в попытке подрыва медицинской сферы, но в «подстрекательстве к преступлениям и разрушении госсобственности»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Высший избирательный суд Боливии перенес президентские выборы в стране с 6 сентября на 18 октября из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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