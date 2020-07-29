Абу-Даби, 30 июля, 2020, 00:26 — ИА Регнум. В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 375 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава ОАЭ.

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В минздраве ОАЭ подчеркнули, что все новые пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 59 921. Всего с начала пандемии выздоровели 53 202 пациента, их уже выписали из медучреждений страны. За 29 июля в ОАЭ не было выявлено новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией.