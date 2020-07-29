Минск, 30 июля, 2020, 00:07 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 29 июля заседания белорусского совбеза председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик доложил Александру Лукашенко о ситуации с задержанными 33 гражданами России из ЧВК «Вагнер». Белорусский гостелеканал «Беларусь 1» в вечернем выпуске новостей рассказал об этом мероприятии, продемонстрировав также сканы паспортов задержанных «боевиков».

President.gov.by Совещание с членами Совета Безопасности, 29 июля 2020 года

По версии пресс-службы президента Белоруссии, на заседании совбеза Лукашенко сказал: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

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Лукашенко поручил своей пресс-секретарше Наталье Эйсмонт: «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Тем временем другой белорусский гостелеканал в вечернем эфире 29 июля сообщил о задержании российского политтехнолога Виталия Шклярова. Он обвиняется в консультировании политических оппонентов Александра Лукашенко — находящегося в СИЗО МВД Сергея Тихановского и, вероятно, его жены — кандидата в президент Светланы Тихановской.

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