Кейптаун, 30 июля, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР за сутки возросло на 11 362, до 471 123, 29 июля сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Russian.news.cn Мобильные медицинские центры в ЮАР

Согласно отчету Минздрава ЮАР, за 24 часа в стране подтверждены 240 смертей от COVID-19, общее число жертв заболевания составляет 7497. Выздоровевшими от заболевания считаются 297 967 пациентов.

За сутки в ЮАР проведено 42 528 проверок на коронавирус, общее число тестирований с начала эпидемии составляет 2 873 163.

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