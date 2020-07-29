Токио, 29 июля, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Россия расширяет экспорт своей военной техники и вооружений в страны Юго-Восточной Азии, пользуясь мировой пандемией коронавируса, сообщает 29 июля японское издание «Нихон кэйдзай».

Sergey Vladimirov Истребитель Су-35

Издание отмечает, что из-за мировой пандемии коронавируса во всех странах региона сокращаются военные бюджеты, но Москва предлагает им ещё более выгодные условия поставок. Для Токио, подчеркивает издание, это настораживающая тенденция.

Приводится пример переговоров Индонезии с Россией по вопросу приобретения российских истребителей Су-35, расширение военно-технического сотрудничества России и Вьетнама, которому Москва уже продает подводные лодки, а также поставку российских танков Лаосу.