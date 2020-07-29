Вашингтон, 29 июля, 2020, 23:52 — ИА Регнум. Порядок призвал навести местные власти в городе Портленде (штат Орегон, США) американский президент Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В противном случае в город снова будут направлены федеральные силовики, которые разберутся с анархистами и подстрекателями, отметил глава Штатов. А в том, что разбушевались анархисты, виноваты мэр города и губернатор Орегона.

Трамп «Если бы федеральное правительство и его замечательные правоохранительные органы из министерства внутренней безопасности не вошли в Портленд неделю назад, сейчас никакого Портленда бы не было — его сожгли бы и сровняли с землёй».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Портленд — одна из точек в США, где продолжаются массовые беспорядки. Сегодня, 29 июля, в городе совершено нападение с десятью ранеными.

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