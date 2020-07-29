Банжул, 29 июля, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Президент Гамбии Адама Барроу «самоизолировался» после обнаружения коронавируса у вице-президента Исату Турей, 29 июля сообщает агентство Reuters.

Chatham House Адама Барроу

О самоизоляции, предписанной всем контактировавшим с Турей, объявил сам президент западноафриканской страны.

Изоляция президента продлится две недели. Президент не сообщил подробностей о состоянии своего здоровья и здоровья 65-летней Турей.

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