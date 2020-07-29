Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги 29 июля в ощутимом плюсе после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, пообещавшего продолжить поддержку экономики в ситуации эпидемии COVID-19.

Ryan Lawler Биржа

К концу торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 160,29 пункта (0,61%), до 26 539,57 пункта. Диапазон торгов Dow составил 26 375,39 — 26 602,45 пункта.

S&P 500 вырос на 40,00 пункта (1,24%), до 3258,44 пункта, диапазон — от 3216,17 до 3243,72 пункта. Nasdaq вырос на 140,85 пункта (1,35%), до 10 542,94 пункта, диапазон — от 10 464,00 до 10 567,91 пункта.

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