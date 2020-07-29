Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Американский постпред при ООН Келли Крафт заявила на заседании 29 июля, что Россия и Иран виноваты в сложившейся в Сирии ситуации.

Дядя Сэм обвиняет

Башара] Асада. Это у России и Ирана руки в крови». Крафт «Мы тратили миллиарды долларов, помогая сирийцам выбраться из той ужасающей ситуации, в которую загнал их режим [сирийского президента. Это у России и Ирана руки в крови».

Таким образом она ответила на заявление российского постпреда при ООН Василия Небензи о том, что США в Сирии эксплуатируют нефтяные объекты, отрезав доступ к ним их настоящих владельцев — сирийский народ.

Напомним, Небензя запросил на тему оккупации американцами нефтяных объектов в Сирии доклад в СБ ООН, но ему отказали, сославшись на процедурные нюансы. Тогда он сказал, что будет требовать отдельного заседания СБ ООН на эту тему.