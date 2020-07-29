Вашингтон, 29 июля, 2020, 23:36 — ИА Регнум. «Шампанское льется рекою в Кремле» после заявления Пентагона о сокращении военного контингента США в ФРГ, заявил 29 июля замглавы комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендез на своей странице в Twitter.

The U.S. Army

По его мнению, такое решение «обидит одного из наших самых близких союзников», а также «ослабит позиции США по противостоянию агрессии Кремля в Европе».

Одновременно с этим против сокращения американских военных контингентов в ФРГ выступил сенатор Митт Ромни, регулярно критикующий внешнюю политику Трампа.

Ромни назвал это решение Пентагона «большой ошибкой» и «подарком России».

«Это пощечина другу и союзнику тогда, когда мы, напротив, должны сближать наши взаимные обязательства для сдерживания российской и китайской агрессии», — заявил Ромни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о решении вывести из Германии 11,9 тыс. военных США, из которых 6,4 тыс. вернутся на родину, а 5,6 тыс. будут перебазированы в другие страны Европы.