Рим, 29 июля, 2020, 23:35 — ИА Регнум. «Лацио» уверенно обыграл «Брешию» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев с сухим счетом — 2:0.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

Победа «Лацио» в предпоследнем туре чемпионата лежит на плечах нападающего Чиро Иммобиле и полузащитника Хоакина Корреа. Игроки организовали оба мяча «римлян». На 17-й минуте счет был открыт усилиями Корреа, который отличился с помощью передачи Иммобиле. На 82-й минуте игроки поменялись местами — Корреа ассистировал, а Иммобиле замыкал.

«Лацио» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, занимая четвертое место с 78 очками в активе. «Брешия» будет вынуждена покинуть итальянскую элиту, команда набрал 24 очка и занимает 19-е место.