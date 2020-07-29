Москва, 29 июля, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области до вечера 30 июля из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Как уточняется, предупреждение для Москвы действует на период до 21:00 30 июля, для Подмосковья — до 20:00 30 июля.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС предупредило, что в регионе ожидаются сильные дожди с градом и ветром порывами до 15−20 метров в секунду.