Банжул, 29 июля, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Тест на коронавирус вице-президента Гамбии Исату Турей дал положительный результат, 29 июля сообщает агентство Associated Press.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования

По сообщению правительства, 65-летняя Турей в настоящий момент госпитализирована, всем контактировавшим с ней предписана самоизоляция. В Гамбии в настоящий момент подтверждено 326 случаев COVID-19 и девять смертей от заболевания. Это самые низкие показатели в Западной Африке.

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