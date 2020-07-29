Багдад, 29 июля, 2020, 23:13 — ИА Регнум. На севере Ирака сотрудниками служб безопасности задержана группа прибывших из Сирии террористов, в которой все являются членами одной семьи, сообщает 29 июля министерство обороны Ирака на своей странице в Facebook.

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Уточняется, что задержание было проведено в иракской провинции Найнава.

«В ходе розыскной операции на основании разведданных подразделения 71-й пехотной бригады и военной разведки задержали террористов, являющихся членами одной семьи и проникших в Ирак через сирийскую границу», — указано в опубликованном заявлении минобороны Ирака.

По данным иракских силовиков, глава этой семьи находится в крупнейшем лагере беженцев эль-Холь на северо-востоке Сирии, подконтрольном арабо-курдским отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF). Он и четверо его братьев разыскиваются в Ираке по обвинению в террористической деятельности.

Отмечено, что за минувшие сутки это уже вторая попытка террористов перейти иракско-сирийскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако иракская армия, местные ополчения и силы международной коалиции продолжают зачистки и операции против «спящих ячеек» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).