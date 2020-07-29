Ростов-на-Дону, 29 июля, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов» после непродолжительного отдыха после окончания сезона 2019/20 провели первую тренировку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 29 июля.

Дмитрий Садовников Футбольный мяч

Подготовка к новому сезону пройдёт в сжатые сроки. Первый матч подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против «Тамбова» 8 августа.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» завершил сезон на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 45 очков.