Украина, 31 января, 2006, 23:41 — ИА Регнум. 31 января министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк выступил в Европарламенте на заседании комитета по международным отношениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, глава пресс-службы Министерства иностранных дел Василий Филипчук заявил, что в своём выступлении Тарасюк подчеркнул: "В связи с тем, что 2008 году заканчивается срок действия договора об ассоциации и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом, необходимо начать консультативно-переговорный процесс по подписанию нового усиленного соглашения. Мы считаем, что это должно быть Европейское соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое бы включало перспективу получения нашим государством членства в ЕС".