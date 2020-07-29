Вашингтон, 29 июля, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Перебазирование военных контингентов США из Германии в другие страны Европы усилит американские позиции на Черном море, заявил 29 июля шеф Пентагона Марк Эспер.

The U.S. Army ВВС США

По информации в СМИ, среди прочих войск из Германии будут выведены эскадрильи истребителей и другие элементы истребительного крыла ВВС США.

Утверждается, что эти эскадрильи будут перебазированы в Италию.

Они окажутся ближе к Черноморскому региону, что позволит им проводить свои операции в этих районах и обеспечивать ротационное развертывание войск на юго-восточных рубежах НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, из Германии Пентагон планирует вывести около 11,9 тыс. военных, часть из которых отправятся домой, а остальные будут передислоцированы в другие европейские страны.