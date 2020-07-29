Вашингтон, 29 июля, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в США в перспективе будет во многом зависеть от действий властей в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции 29 июля глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Federalreserve Джером Пауэлл

По его словам, на сегодняшний день трудно оценить, насколько стабильным и значительным будет восстановление экономического роста в Соединённых Штатах.

«Полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в возможности безопасно заниматься широким кругом деятельности», — сказал Пауэлл.

Он добавил, что «путь вперёд также будет зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, для поддержки восстановления экономики на такой период, какой потребуется».

Читайте также:ФРС обсуждает перспективы экономики США после пандемии COVID-19

Напомним, ранее сегодня Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания объявила о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 0−0,25% годовых.