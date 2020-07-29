Берлин, 29 июля, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген заявил, что сокращение войск США в Германии ослабит НАТО, 30 июля пишет Augsburger Allgemeine.

U.S. Navy Американские военные

«Эффективность вооруженных сил США не увеличивается, а снижается, особенно в связи с Россией и продолжающимися военными конфликтами на Ближнем Востоке» , — отметил Рёттген в интервью корреспондентам издания.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена вывести около 12 тысяч военнослужащих из Германии, однако большая часть из них останется в странах ЕС.

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