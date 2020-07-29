Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал решение «Южного переходного совета» отказаться от единоличного контроля над Аденом и другими провинциями на юге Йемена, 29 июля сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Гриффитс отметил, что инициатива является важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на юге страны и во всем Йемене.

Сепаратисты Южного Йемена, бывшие союзники «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией в войне против йеменских хуситов, удерживали Аден с августа 2019 года.

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