Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США резко выросли в ходе торгов 29 июля, сразу после заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 99,02 пункта (0,38%), до 26 478,30 пункта, индекс S&P 500 вырос на 32,76 пункта (1,02%), до 3251,20 пункта, индекс Nasdaq вырос на 120,15 пункта (1,16%), до 10 522,24 пункта.

Федрезерв США сохранил на прежнем уровне базовую ставку, однако Пауэлл пообещал продолжить политику поддержки экономики, страдающей от последствий эпидемии COVID-19, что обнадежило инвесторов.

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