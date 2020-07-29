Вашингтон, 29 июля, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новые санкции против граждан и организаций Сирии должны «положить конец бесполезной, жестокой войне», 29 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

«Настало время положить конец бесполезной, жестокой войне Асада. Это именно то, на что направлена наша кампания по санкциям» , — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля США внесли в «черный список» 14 организаций и граждан Сирии, в том числе Хафеза Асада — сына президента Сирии Башара Асада.

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