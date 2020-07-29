Нью-Дели, 29 июля, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Индии за сутки увеличилось почти на 50 тысяч и превысило 1,5 миллиона, 29 июля сообщает Agence France-Presse.

Айтен Юран Бадринатх. Гималаи

Согласно официальному отчету минздрава Индии, в настоящий момент в стране подтверждено 1 531 669 случаев COVID-19 и 34 193 смерти от заболевания. За сутки зарегистрированное число погибших от COVID-19 выросло на 768.

Индия находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев заболевания и на шестом по числу погибших от COVID-19 после США, Бразилии, Великобритании, Мексики и Италии.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 215 тысяч инфицированных SARS-CoV-2