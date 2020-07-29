Лондон, 29 июля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Новым руководителем британской службы внешней разведки МI-6 будет назначен Ричард Мур, на сегодняшний день занимающий пост политического директора Министерства иностранных дел Британии, сообщает 29 июля РИА Новости со ссылкой на сообщение британского МИД.

Secretlondon Штаб-квартира MI-6

«Министр иностранных дел с согласия премьер-министра одобрил назначение Ричарда Мура в качестве главы МИ-6. Ричард сменит на этом посту сэра Алекса Янгера, который покинет службу осенью», — цитирует агентство сообщение внешнеполитического ведомства Британии.

Ранее Ричард Мур служил послом Великобритании в Турции, а также занимал должность советника по национальной безопасности секретариата британского правительства.

На данный момент руководителем МI-6 является Алекс Янгер, около 20 лет проработавший во внешней разведке. Он должен был уйти с этого поста в ноябре 2019 года по завершению пятилетнего срока, однако правительство официально попросило его остаться для обеспечения стабильности в сфере государственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Янгер «прославился» тем, что на Мюнхенской конференции по безопасности без всяких доказательств обвинил Россию в намерении расколоть альянс стран Запада.

«Российское государство намеревается разрушить связи и альянсы, существующие между нами, и я думаю, что они не правы, что они делают это», — заявил тогда Янгер.

Аналогичные выходки Янгера и его коллег МИД России охарактеризовал как «отрыв британской разведки от реальности и желание списать свои промахи на происки внешних сил».