Аден, Йемен, 29 июля, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Сепаратисты Южного Йемена приняли условия Саудовской Аравии и отказались от самоуправления в Адене и других ранее захваченных регионах, 29 июля сообщает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Йемена

Пресс-секретарь «Южного переходного совета» Низар Хайтам сообщил журналистам, что группа отменила свою декларацию о самоуправлении и вернется к полноценному участию в «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией.

Сообщается, что в Адене уже были назначены новый губернатор и начальник полиции, которых приняли обе стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде. Министерство обороны Саудовской Аравии приветствовало действия союзников.

«Южный переходный совет» Йемена долгое время был главной опорной силой «правительственной коалиции» в борьбе с хуситами, однако летом 2019 года союзники вышли из-под контроля и захватили Аден.

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