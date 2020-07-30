Москва, , 09:26 — REGNUM Макс Кейзер, популярный телеведущий канала Russia Today, рассказывающий о финансовых новостях и финансовой аналитике, заявил, что биткоин (BTC) будет продолжать расти, пока не достигнет $28 000. Об этом пишет 29 июля 2020 года портал Asia Times.

Стоимость биткойна и золота в течение трёх месяцев

Ранее Cointelegraph сообщил, что ведущий Keizer Report в своём Твиттере 27 июля предсказал, что BTC / USD достигнет шестизначного значения.

Кейзер сделал свой прогноз в тот день, когда стоимость биткоинов перевалила за $11 200.

Кейзер хорошо известен американским зрителям RT своим оптимизмом и сильным предпочтением BTC по сравнению с другими криптовалютами. Своим заявлением он нанёс очередной удар по своему «идеологическому противнику» Питеру Шиффу (PeterSchiff), который опровергал идею роста стоимости биткоинов и делал ставку на золото, в последние дни достигшее исторического максимума по отношению к доллару США.

Стоимость биткойна и золота в течение трёх месяцев

Напомним, что средний обменный курс биткоина на торгах 28 июля 2020 года впервые с августа 2019 года превысил уровень в $11000. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. На момент создания криптовалюты осенью 2009 года 5050 биткоинов были обменены на $5. Первая официальная рыночная цена биткоина была установлена 17 июля 2010 года на бирже Mt. Gox — 5 центов. Максимального курса в истории биткоин достиг в конце 2017 года. 17 декабря в ходе электронных торгов курс 1 биткоина достиг $20 042, при том, что 1 января 2017 года 1 биткоин стоил $997.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитик объяснил, как не стать жертвой мошенничества с майнингом