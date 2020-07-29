Мадрид, 29 июля, 2020, 21:04 — ИА Регнум. Власти Испании отказались от планов выдавать «карты иммунитета» переболевшим COVID-19, 29 июля сообщает агентство Reuters.

Элсон Кларк. Мадрид

Ранее власти Мадрида рассматривали возможность выдачи специальных свидетельств гражданам, которые переболели COVID-19 и получили положительный тест на наличие антител к SARS-CoV-2.

Политики, правозащитные группы и эпидемиологи осудили проект, объявленный председателем регионального правительства Мадрида Изабель Диас Аюсо, как дискриминационный и медицински необоснованный.

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