Москва, 29 июля, 2020, 20:51 — ИА Регнум. В запросе комиссии Госдумы по мандатным вопросам в адрес ЦИК о наличии второго гражданства у ряда парламентариев, упоминаются фамилии парламентариев от фракции «Единая Россия». Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

Duma.gov.ru

В запросе упомянуты фамилии Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова, Александра Жукова и ряда других, сказал Аршба РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия по мандатным вопросам направили в ЦИК запрос об информации о возможном втором гражданстве у ряда депутатов. Сделано это было по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина после обращения депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

В ходе пленарного заседания в апреле 2020 года Парфенов предложил провести проверку сведений о том, что якобы у 39 депутатов от «Единой России» есть второе гражданство. Это было ответом на предложение проверить наличие второго гражданство у самого Парфенова.

В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.