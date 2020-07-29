Екатеринбург, 29 июля, 2020, 20:42 — ИА Регнум. В Свердловской области резко выросла площадь пожара на территории заповедника «Денежкин камень». Она достигла 120 га, сообщили журналистам в учреждении.

Надежда Владимирова Склон «Денежкина Камня», вид на одну из вершин

По данным на 28 июля она была 63 га. Таким образом, рост произошёл почти в два раза.

Отметим, пожар длится с 17 июля. В тушении заняты 140 человек, а также вертолёт Ми-8 и ещё шесть единиц техники.