Анкара, 29 июля, 2020, 20:37 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксировано 942 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 228 924 человек. Об этом 29 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Эжен Делакруа. Турок с седлом. 1825

По его данным, за сутки в больницах Турции скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число случаев летального исхода возросло до 5659.

Сообщается также, что за весь период с начала эпидемии в Турции излечились и были выписаны из больниц 212 557 тысяч человек, 996 из которых — за последние сутки.

Напомним, накануне власти страны сообщали о 963 новых случаях заражения коронавирусом и 15 скончавшихся пациентах с COVID-19.

Ранее сегодня министерство здравоохранения Турции не исключило введения новых ограничительных мер из-за наблюдаемого роста числа инфицированных в центральных и восточных регионах страны.

Россия с 1 августа намерена возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Турцию.

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