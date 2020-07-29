Минск, 29 июля, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Послы России и Украины приглашены в белорусский МИД в связи с задержанием в Минске группы российских граждан — «боевиков ЧВК Вагнера», сообщает 29 июля БелТА.

(сс) Homoatrox МИД Белоруссии

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, комментируя скандал с задержанием в Минске 32 российских граждан и ещё одного — в Гомельской области.

Равков «Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека — лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных допрашивают».

Белорусский чиновник назвал случившееся «очень неприятным фактом». Между тем российская сторона, отметил Равков, эти сведения пока не подтвердила.

Он отметил, что «если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определённые пояснения».

Равков «Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации [в Минске] не получали».

Как отметил белорусский представитель, допрос задержанных показал, что «около 14 человек — это те, которые проходили по программе учёта людей, были зафиксированы в Донбассе».

Равков «Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона уже высказалась о том, что среди задержанных в Белоруссии могут быть воевавшие в Донбассе люди. Бывший украинский министр предложил Минску выдать их Киеву.