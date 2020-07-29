Послов РФ и Украины пригласили в МИД Белоруссии из-за ареста «боевиков»
Минск, 29 июля, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Послы России и Украины приглашены в белорусский МИД в связи с задержанием в Минске группы российских граждан — «боевиков ЧВК Вагнера», сообщает 29 июля БелТА.
Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, комментируя скандал с задержанием в Минске 32 российских граждан и ещё одного — в Гомельской области.
Белорусский чиновник назвал случившееся «очень неприятным фактом». Между тем российская сторона, отметил Равков, эти сведения пока не подтвердила.
Он отметил, что «если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определённые пояснения».
Как отметил белорусский представитель, допрос задержанных показал, что «около 14 человек — это те, которые проходили по программе учёта людей, были зафиксированы в Донбассе».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона уже высказалась о том, что среди задержанных в Белоруссии могут быть воевавшие в Донбассе люди. Бывший украинский министр предложил Минску выдать их Киеву.