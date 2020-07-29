Киев, 29 июля, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Украинские СМИ нашли признаки нависшей над Россией катастрофы в технических характеристиках новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» с элементами искусственного интеллекта.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь-С1»

Об этом сообщает 29 июля издание Defense Express.

Со ссылкой на российские СМИ, сообщавшие о новых системах программного обеспечения ЗРПК «Панцирь-С», предназначенной для уничтожения самого широкого спектра воздушных целей от самодельных дронов до крылатых ракет, украинские авторы заявили, что это является как минимум излишеством, а как максимум — грозит катастрофой.

По их мнению, способность «Панциря» обнаруживать цель на дальности 30 км, а уничтожать — на расстоянии до 20 км, обеспечивает достаточный запас времени для принятия решения и открытия огня и без автоматизированной системы управления.

«Однако полное исключение оператора из системы управления комплекса может привести к катастрофическим последствиям», — считают украинские журналисты и приводят в пример уничтожение авиалайнера Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

«Таким образом, установление на «Панцирь-С», а в дальнейшем, скорее всего, на другие российские зенитные ракетные комплексы автоматизированных систем с «признаками искусственного интеллекта» представляет реальную угрозу не только с военной точки зрения, но и с точки зрения безопасности воздушного пространства для гражданских самолётов», — полагают сотрудники украинских СМИ.

Относится ли это утверждение украинских журналистов и к другим сферам применения какого-либо интеллекта — не поясняется.