29 июля, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Агентство по информатизации и связи Камчатского края сообщило, что для всех жителей Камчатки стал доступен онлайн-сервис «Социальный навигатор», который представляет собой агрегатор информации о мерах социальной поддержки семей с детьми и предоставляет доступ к информации о размерах социальных выплат.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В онлайне

Онлайн-сервис был разработан в течение одного месяца и запущен по поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Сервис интегрирован в платформу госуслуг региона (soc.gosuslugi41.ru) и помогает населению получить услуги, которые касаются семьи и детства и предоставляются как по федеральному, так и по региональному законодательствам.

« Самые востребованные [сервисы] сейчас — это меры по поддержке семей с детьми. Они очень разные. Какие-то меры зависят от дохода семьи, какие-то выплачиваются без учёта дохода семьи. И вот для того, чтобы гражданам как можно проще было сориентироваться в обширном списке мер, и был создан «Социальный навигатор », — объяснила принцип работы сервиса заместитель министра социального развития и труда Камчатского края Анастасия Фёдорова.

С помощью онлайн-калькулятора жители Камчатки могут самостоятельно определить меры поддержки, на которые вправе рассчитывать в том или ином районе проживания.

«Социальный навигатор» Камчатки планируется дополнить услугами по поддержке всех категорий населения, в том числе для ветеранов труда, инвалидов, неработающих пенсионеров.

«Социальный навигатор» является мобильным приложением Фонда Социального Страхования Российской Федерации. С помощью приложения, мобильная версия которого пока доступна только для Android, можно:

— рассчитать размер пособия или выплаты;

— узнать актуальную информацию о размере фиксированных выплат;

— узнать о способах, порядке получения услуг и необходимых документах;

— просмотреть информацию о статусах получаемых пособий и выплат в личном кабинете в случаях, если

у вас родился ребенок,

вы временно потеряли трудоспособность,

получили статус инвалида или вошли в льготные категории граждан,

с вами произошел несчастный случай на производстве или вы получили профессиональные заболевания,

утратили близкого человека.

Приложение было запущено с июля 2016 года для семей с детьми-инвалидами.