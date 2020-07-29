На Камчатке заработал онлайн-сервис «Социальный навигатор»
29 июля, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Агентство по информатизации и связи Камчатского края сообщило, что для всех жителей Камчатки стал доступен онлайн-сервис «Социальный навигатор», который представляет собой агрегатор информации о мерах социальной поддержки семей с детьми и предоставляет доступ к информации о размерах социальных выплат.
Онлайн-сервис был разработан в течение одного месяца и запущен по поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Сервис интегрирован в платформу госуслуг региона (soc.gosuslugi41.ru) и помогает населению получить услуги, которые касаются семьи и детства и предоставляются как по федеральному, так и по региональному законодательствам.
С помощью онлайн-калькулятора жители Камчатки могут самостоятельно определить меры поддержки, на которые вправе рассчитывать в том или ином районе проживания.
«Социальный навигатор» Камчатки планируется дополнить услугами по поддержке всех категорий населения, в том числе для ветеранов труда, инвалидов, неработающих пенсионеров.
«Социальный навигатор» является мобильным приложением Фонда Социального Страхования Российской Федерации. С помощью приложения, мобильная версия которого пока доступна только для Android, можно:
— рассчитать размер пособия или выплаты;
— узнать актуальную информацию о размере фиксированных выплат;
— узнать о способах, порядке получения услуг и необходимых документах;
— просмотреть информацию о статусах получаемых пособий и выплат в личном кабинете в случаях, если
- у вас родился ребенок,
- вы временно потеряли трудоспособность,
- получили статус инвалида или вошли в льготные категории граждан,
- с вами произошел несчастный случай на производстве или вы получили профессиональные заболевания,
- утратили близкого человека.
Приложение было запущено с июля 2016 года для семей с детьми-инвалидами.