Минск, 29 июля, 2020, 20:23 — ИА Регнум. МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с задержанием в санатории под Минском граждан России из ЧВК «Варнер». Об этом 29 июля заявил госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

По его словам, послы России и Украины будут приглашены «для тех или иных пояснений и обсуждения». Равков отметил также, что из задержанных 33 «вагнеровцев» «около 14 человек — это те, которые проходили по программе учёта людей, были зафиксированы в Донбассе». Что за программа учёта и кем «зафиксированы» граждане России — он не пояснил.

Вероятно, речь идёт о неофициальном украинском сайте, который после сообщений о задержании ночью 29 июля в санатории под Минском граждан России из ЧВК «Варнер» срочно пополнился новыми фамилиями. Украинские власти руководствуются данными этого сайта при пропуске через границу и проведении политически мотивированных арестов на украинской территории.

Пока не ясно, на каких основаниях задержаны граждане России. МИД РФ пока лишь уведомлен об инциденте и не комментирует скандал.

В ходе состоявшегося 29 июля в Минске совещания совбеза Белоруссии председатель КГБ республики Валерий Вакульчик заверил Александра Лукашенко: все задержанные накануне граждане РФ являются членами ЧВК «Вагнер». Белорусский лидер распорядился расспросить Москву о её «грязных намерениях» на территории Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии