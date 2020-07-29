Курган, 29 июля, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Следователи Курганской области организовали проверку информации о нарушении жилищных прав 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из города Шадринска. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следственный комитет Российской Федерации

Родственники ветерана пожаловались в СМИ, что пожилой человек устал переезжать с места на место по съёмным квартирам. Пенсионеру местные власти якобы дважды отказали в предоставлении жилья.

«Организована доследственная проверка, в ходе которой будут проверены обстоятельства, указанные в публикации», — говорится в сообщении следственного управления.