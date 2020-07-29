Минск, 29 июля, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Всех кандидатов в президенты Белоруссии срочно пригласили в ЦИК, сообщает 29 июля TUT. BY со ссылкой на Сергея Череченя, одного из участников президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

По его словам, встреча назначена на утро 30 июля. Причину такой срочности и аврального режима не раскрывали.

«Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», — рассказал Черечень.

В ЦИК Белоруссии уже подтвердила журналистам, что кандидатов действительно собирают на встречу 30 июля. Повестку встречи называть не стали.

Стоит отметить, что всё это происходит на фоне задержания сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии под Минском 32 человек, которых власти называют «боевиками российской частной военной компании».