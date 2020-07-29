Челябинск, 29 июля, 2020, 20:01 — ИА Регнум. В Челябинской области 29 июля начали принимать заявления от граждан, желающих проголосовать не по месту регистрации. Об этом сообщает облизбирком.

Volgograd.ru Голосование

Граждане могут проголосовать на любом удобном избирательном участке. Но для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно с 29 июля по 8 августа на портале госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или через многофункциональный центр «Мои документы». А со 2 по 8 сентября заявление примет участковая комиссия.

Выборы пройдут 11−13 сентября. Жители Челябинской области будут избирать депутатов Заксобрания.