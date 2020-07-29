Афины , 29 июля, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Греции за последние сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число возросло до 4336. Об этом сообщила 29 июля Национальная организация общественного здравоохранения.

Dennis Jarvis Греция

Как уточняется, из числа выявленных инфицированных десять человек являются иностранными туристами, заболевание у которых было обнаружено при прохождении контроля на въезде в страну.

Сообщается также, что за сутки в Греции не зафиксировано ни одного случая летального исхода больных COVID-19, всего за период с начала эпидемии в больницах страны скончались 203 пациента с коронавирусом.