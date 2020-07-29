Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. По мнению ряда аналитиков, рост нефтяных котировок может оказаться кратковременным, несмотря на сокращение запасов в США и ограничения добычи странами ОПЕК+, 29 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

По словам аналитика PVM Стивена Бреннока, тяжелая ситуация с COVID-19 в США и сообщения о новых вспышках коронавирусной инфекции в странах Азии могут обрушить цены на нефть.

«Вирус распространяется, как лесной пожар, по всей Америке… наблюдаются тревожные признаки второго всплеска заболеваемости» , — отметил аналитик.

Читайте также:EIA сообщила о рекордном сокращении запасов нефти в США