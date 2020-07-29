Москва, 29 июля, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 21 по 27 июля в среднем не изменились, как и неделей ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Инфляция за период с начала июля, согласно оценке ведомства, сохранилась на уровне 0,4%, с начала текущего года — 3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 0,1%, свинина — на 0,9%, подсолнечное масло, сметана, пшеничная мука, печенье и соль — на 0,3%, мясные консервы, маргарин, сычужные сыры, хлеб из пшеничной муки, макаронные изделия и чёрный чай — на 0,2%. Одновременно с этим пшено подешевело на 0,4%, мясо кур и гречневая крупа — на 0,2%.

Цена на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,1%, в том числе помидоры стали дешевле на 5,4%, картофель — на 4,4%, репчатый лук — на 3,2%, огурцы — на 2,5%, белокочанная капуста — на 1,2%. В то же время морковь подорожала на 1,9%, яблоки — на 0,7%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, туалетное мыло и щетки зубные стали дороже на 0,4%, зубная паста — на 0,3%, пелёнки для новорожденных и стиральный порошок — на 0,2%, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных — на 0,1%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились. На 0,1−0,4% подорожали тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение и сжиженный газ.